موجة من الغبار الأصفر تغطي كوريا الجنوبية

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غطت موجة من الغبار الأصفر قادمة من الصين جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، مما رفع تركيزات جزيئات الغبار الدقيقة إلى مستويات سيئة للغاية في معظم أنحاء البلاد.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرا من الغبار الأصفر في عشر مدن ومقاطعات، بما في ذلك العاصمة سيول، في الساعة 7 من صباح اليوم. ويذكر أنه حتى الساعة 7 صباحا، بلغت تركيزات جزيئات الغبار فائق الدقة في مناطق العاصمة وأولسان وديجون وشمال جولا وكيونغ كي ومقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، مستويات "سيئة للغاية".وكانت موجة الغبار الأصفر، التي نشأت من صحراء "غوبي" ومناطق منغوليا الداخلية يوم الجمعة، قد بدأت في الدخول إلى شبه الجزيرة الكورية منذ ليلة أمس الأحد متصلة برياح شمالية غربية.وتوقعت وزارة البيئة الكورية أن تشهد البلاد تركيزات من الغبار الناعم بمستويات "سيئة للغاية" اليوم الاثنين، وأن تستمر هذه الموجة من الغبار حتى الغد الثلاثاء.وقد أصدرت الوزارة تحذيرا بالفعل من الغبار الأصفر بعد ظهر أمس الأحد، ونصحت كبار السن بالامتناع عن الخروج في الهواء الطلق.