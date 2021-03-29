كوريا الشمالية تتهم مجلس الأمن بتطبيق معايير مزدوجة بشأن إطلاق الصواريخ

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اتهمت كوريا الشمالية اليوم الاثنين مجلس الأمن الدولي بتطبيق "معايير مزدوجة"، وذلك قبيل عقد المجلس اجتماعا هذا الأسبوع لمناقشة عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية.ووجه "جو تشول سو" المدير العام لإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، هذه الانتقادات في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قال فيه إن مجلس الأمن الدولي ينظر في أمر أنشطة الدفاع عن النفس التي تقوم بها كوريا الشمالية، واصفا هذه الخطوة بأنها إنكار لـ"دولة ذات سيادة، وممارسة معايير مزدوجة".وأضاف البيان أنه ليس من المنطقي أن يتم التنديد بإجراءات الدفاع الذاتي التي تقوم بها كوريا الشمالية فقط، في حين أن العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم تطلق جميع أنواع المقذوفات لغرض زيادة القوة العسكرية.وحذر "جو" من أن أي محاولة لانتهاك حقوق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس ستؤدي حتما إلى اتخاذ إجراءات مضادة بالمثل.ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا يوم الغد الثلاثاء بعد أن اختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى الأسبوع الماضي.