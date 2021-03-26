تقرير يقول إن كوريا الشمالية تقترب من الكشف عن غواصة تطلق صواريخ باليستية

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قال تقرير نشره "38 نورث" الأمريكي يوم الجمعة الماضي إن نتائج تحليل صور الأقمار الصناعية التجارية التي تم التقاطها مؤخرا لحوض "شين بو" لبناء السفن على الساحل الشرقي في كوريا الشمالية، تشير إلى أن الحوض الجاف العائم الذي يرسو عادة على رصيف مجاور، قد أعيد وضعه يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري على طول رصيف بناء الغواصات.وأضاف التقرير أن تغيير موضع الحوض الجاف يشير إلى أن غواصة الصواريخ الباليستية الجديدة التي كانت قيد الإنشاء منذ عدة سنوات، ربما تكون قد شارفت على الاكتمال أو أنها جاهزة للتشغيل والإطلاق خلال المستقبل القريب.وقال إنه قد يكون الرصيف الجاف موجود لتعديل محاذاة السكك الحديدية مع تلك الموجودة على الرصيف، حيث لم يتم التأكد من إطلاق أي غواصة من هذا الموقع حتى الآن.وكانت وكالة المخابرات الوطنية الكورية قد كشفت في شهر نوفمبر من العام الماضي عن أن كوريا الشمالية تقوم ببناء غواصتين قادرتين على حمل صواريخ باليستية .