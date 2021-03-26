الرئيس الكوري يقيل مستشاره للشؤون السياسية

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قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين إقالة مساعده للشؤون السياسية "كيم سانغ جو" وسط الجدل حول قيامه برفع وديعة الإيجار بنسبة 14% على وحدة سكنية يملكها في شهر يوليو من العام الماضي، وذلك قبل يومين من دخول القانون حيز التنفيذ، والذي يحد من الزيادة إلى 5%.وبعد الكشف عن هذه التصرفات، قدم "كيم" اعتذارا عما ارتكبه من أخطاء وأعرب عن نيته الاستقالة من منصبه في أسرع وقت.وكان "كيم" قد عرض تقديم استقالته في شهر ديسمبر من العام الماضي لتخفيف العبء عن الرئيس "مون" بشأن الاضطرابات السياسية التي كانت قائمة آنذاك، بما في ذلك مسألة إصلاح النيابة العامة، لكن "مون" رفض قبول استقالته.وعين الرئيس "مون" اليوم مساعده للشؤون الاقتصادية "لي هو سونغ" في منصب مساعده للشؤون السياسية خلفا لـ"كيم".