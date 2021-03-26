مطار إنتشون الدولي يحتفل بالذكرى العشرين على إنشائه

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احتفل مطار "إنتشون" الدولي اليوم الاثنين بالذكرى العشرين على افتتاحه.وقد تم افتتاح المطار، الذي يعد المطار الدولي الرئيسي في كوريا الجنوبية، يوم التاسع والعشرين من شهر مارس من عام 2001، وقد استطاع تحقيق أرباحا صافية بعد 3 أعوام من افتتاحه، ثم حقق نموا بنسبة 8% سنويا خلال 16 عاما متتالية.ولكن بسبب جائحة كورونا، عانى المطار من انخفاض في عدد مسافريه في العام الماضي بنسبة تجاوزت 80% مقارنة بالعام الأسبق، وبالتالي شهد عجزا ماليا يبلغ 426 مليار وون، أي أكثر من 400 مليون دولار.ومن المتوقع أيضا أن يسجل مطار إنتشون عجزا ماليا هذا العام بقيمة تبلغ ضعف العجز في العام الماضي بسبب استمرار جائحة كورونا على مستوى العالم.وضمن الجهود الرامية إلى إحداث تغيير في عمليات تشغيل المطار، التي ظلت تركز من قبل على المسافرين، تخطط إدارة مطار "إنتشون" الدولي لجذب عدد من المرافق الثقافية والفنية والترفيهية الشاملة في جزيرة "يونغ جونغ" القريبة منه، بحيث يتمتع المواطنون والمسافرون بممارسة أنشطة سياحية وثقافية وفنية، بالإضافة إلى تطوير مجمع آخر للخدمات اللوجستية لاستيعاب الطلبات المتزايدة على نقل الشحنات صغيرة الحجم عبر الجو، تماشيا مع زيادة عدد عمليات التسوق الإلكتروني.كما تخطط إدارة المطار أيضا لتطبيق النظام الرقمي على عمليات فحص الهجرة، تماشيا مع قدوم العصر الخالي من الاتصال المباشر وجها لوجه بعد انحسار أزمة كورونا.