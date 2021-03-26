وكالة الأدوية الأوربية توصي باستخدام دواء كوري لعلاج مرضى كورونا

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أوصت وكالة الأدوية الأوربية باستخدام دواء "ريكيروناجو" الذي تنتجه شركة "سيلتريون" الكورية، لعلاج مرضى فيروس كورونا في أوربا.ويعد دواء "ريكيروناجو" الذي أصدرت وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية سماحا مشروطا باستخدامه يوم الخامس من شهر فبراير الماضي، أول علاج يتم تطويره في كوريا الجنوبية، وثالث علاج في العالم لفيروس كورونا.وقالت وكالة الأدوية الأوربية يوم الجمعة الماضي إنها توصي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي باستخدام الدواء الكوري إذا لزم الأمر.الجدير بالذكر أن عملية التجارب على فاعلية "ريكيروناجو" قد بدأت يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، لكن الوكالة الأوربية أوصت باستخدامه قبل إصدار ترخيص رسمي للاستخدام، وهو ما يشير إلى احتمال حصول الدواء الكوري "ريكيروناجو" الكوري على ترخيص للاستخدام الطارئ في غضون شهر أبريل.وقالت شركة "سيلتريون" الكورية إنها وقعت صفقة مع شركة تقوم بتوريد الأدوية إلى الدانمارك والنرويج والسويد وفلندا لتصدير علاجها "ريكيرونناجو".