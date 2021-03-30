الرئيس يشدد على تآزر الشرطة والنيابة في تحقيقات مكافحة المضاربات العقارية

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طلب الرئيس "مون جيه إين" بذل جهد تعاوني بين الشرطة والنيابة العامة لتعقب جرائم المضاربة العقارية.جاء ذلك خلال ترؤس مون الجلسة السابعة من المناقشات الخاصة بسياسات مكافحة الفساد، عقدت في المكتب الرئاسي يوم أمس الاثنين، حيث أصدر تعليمات لهيئتي إنفاذ القانون بمشاركة خبراتهما العميقة في التحقيقات ذات الصلة بهذه القضايا. وشدد مون على تعاونهما من أجل إجراء التحقيق الذي تقوده الشرطة في المخالفات المزعومة التي تورط فيها مسؤولون حكوميون وآخرون، وذلك بطريقة قوية وسريعة.ودعا الرئيس بشكل خاص المدعي العام بالإنابة تشو نام كوان، الذي حضر الاجتماع، إلى التعاون الوثيق مع الشرطة حتى خارج نطاق الجرائم الجسيمة الست التي يركز عليها الادعاء.وقال مون إنه يجب تبديد الاعتقاد بأن المضاربة العقارية لن يتم ضبطها، وأن مكاسبها ستفوق الخسائر، ودعا إلى بذل جهود حكومية كاملة لتحقيق نتائج واضحة في الحملة الحالية لمكافحة المضاربة.