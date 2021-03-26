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السياسية

المسؤولون العموميون قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة بسبب المضاربات العقارية

Write: 2021-03-30 10:35:46Update: 2021-03-30 11:00:52

المسؤولون العموميون قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة بسبب المضاربات العقارية

Photo : KBS News

سيواجه المسؤولون العموميون الذين تثبت إدانتهم بأنهم استخدموا معلومات سرية في عمليات شراء العقارات، عقوبة السجن مدى الحياة.
وأعلنت الحكومة الكورية يوم أمس الاثنين عن مجموعة من الإجراءات القوية لمكافحة المضاربة وسط ردود الفعل الشعبية الغاضبة إزاء الاستثمارات العقارية المشبوهة من قبل مسؤولين حكوميين باستخدام معلومات حصلوا عليها من خلال وظائفهم. وبموجب الإجراءات التي تستند إلى المراجعة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، فإن المسؤولين الذين يستخدمون معلومات حصرية بشأن تطوير الأراضي لشراء وبيع العقارات بأنفسهم أو لتسريب مثل هذه المعلومات لآخرين، سيواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة، إذا تجاوزت العائدات خمسة مليارات وون.
وسوف يتم تقليص نطاق العقوبة إلى ما بين ثلاث وخمس سنوات إذا كانت الأرباح أقل من خمسة مليارات وون. كما سيُطلب من المسؤولين الحكوميين الذين انتهكوا بشكل خطير نظام السوق دفع ثلاثة إلى خمسة أضعاف الأرباح غير المستحقة من استثماراتهم العقارية. وفي الوقت نفسه، تخطط الحكومة أيضا لإلغاء تراخيص أو توظيف وكلاء العقارات أو المستأجرين المتورطين في المضاربات لفترة معينة من الوقت للمساعدة، من أجل منع تكرار مثل هذه الحالات.

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