البيت الأبيض يقول إن بايدن لا ينوي الالتقاء بكيم جونغ أون

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قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان نهج بايدن الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن لقاء مع كيم. وأوضحت المتحدثة أن نهج بايدن سيكون مختلفا تماما، وأنه لا ينوي إجراء مثل هذا اللقاء.ويقول المراقبون إن البيت الأبيض أعاد التأكيد على موقف إدارة بايدن بأن نهجها سيختلف عن نهج الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي فضل المفاوضات من خلال الاجتماعات مع كيم مباشرة.وفي غضون ذلك، من المقرر أن يعقد مستشارو الأمن القومي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان محادثات في واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتنسيق سياساتهم تجاه كوريا الشمالية.