عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا يعود إلى مستوى 400 مجددا

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 400 حالة أمس الاثنين، بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى نطاق 300.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن 447 حالة جديدة طوال يوم أمس، ليرتفع الإجمالي التراكمي للبلاد إلى 102 ألف و582 حالة.وأضافت الوكالة أن الموجة الثالثة من الوباء التي بدأت في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي مازالت مستمرة، مع ظهور بوادر تجدد العدوى.وكان من بين الحالات الجديدة 429 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 18 حالة لدى الوافدين من الخارج. وقد جاء حوالي ثلثي عدد الحالات محلية المصدر من منطقة العاصمة الكبرى، حيث تم فيها اكتشاف 140 حالة، بينما تم اكتشاف 112 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و18 في إنتشون، واكتشاف 159 حالة في أجزاء أخرى من البلاد.وتم الإبلاغ عن ثلاث حالات وفاة إضافية ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى ألف و729، وهو ما يجعل معدل الوفيات 1,69%. وارتفع أيضا عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا من ذوي الأمراض الخطيرة باثنين، ليصل إلى 102.