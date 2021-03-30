قادة العالم يدعون إلى معاهدة عالمية جديدة للاستجابة للأوبئة

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دعا رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" وقادة العديد من دول العالم، ومنظمة الصحة العالمية، إلى إبرام معاهدة عالمية جديدة للاستعداد بشكل أفضل ضد الأوبئة في المستقبل.وفي مقال رأي نُشر دوليا يوم أمس الاثنين، قال 25 قائدا من مختلف أنحاء العالم إنه لا توجد حكومة واحدة أو وكالة متعددة الأطراف يمكنها معالجة تهديد الأوبئة وحدها. وشدد المقال على أن التطعيم هو منفعة عامة عالمية، ولذلك يتوجب تطوير وتصنيع ونشر اللقاحات في أسرع وقت ممكن. وتحقيقا لهذه الغاية، دعا القادة إلى إبرام معاهدة دولية جديدة للتأهب للأوبئة والاستجابة لها.وقالوا إن الهدف الرئيسي من هذه المعاهدة هو تعزيز نهج شامل للحكومات والمجتمعات، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية، والقدرة على الصمود أمام الأوبئة المستقبلية.وقد وقع المقال قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، ومنظمة الصحة العالمية، و23 دولة أخرى من بينها بريطانيا.