استمرار موجة الغبار الأصفر فوق كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء

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من المتوقع أن تظل كوريا الجنوبية مغطاة بالعاصفة الترابية الصفراء القوية التي كانت قد نشأت من الصحاري الداخلية في شمال الصين خلال اليوم الثلاثاء.وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات إضافية من الغبار الأصفر في معظم أنحاء البلاد، وتوقع المعهد الوطني لبحوث البيئة أن تظل تركيزات جزيئات الغبار الدقيقة عند مستويات "سيئة للغاية" خلال اليوم في كل من إنتشون ومقاطعة كيونغ كي، ومقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، والمنطقة الجنوبية بأكملها بما في ذلك جزيرة جيجو.وقد شهدت منطقة العاصمة سيول، ومنطقة شمال مقاطعة كيونغ كي، ومدينة ديجون ومدينة سيجونغ، مستويات "سيئة للغاية" من الغابر الدقيق صباح اليوم.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يضعف الغبار الأصفر ببطء على مدار اليوم، لكن بعض أجزاء البلاد ستظل تحت تأثيره حتى يوم الغد الأربعاء.