توقعات بتأجيل وصول شحنة لقاحات أسترازينيكا لكوريا الجنوبية

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قال الفريق التنفيذي لحملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه سيتم تأجيل موعد مغادرة شحنة لقاح "أسترازينيكا" إلى كوريا الجنوبية، الخاصة بمبادرة "كوفاكس" للقاحات، حتى الأسبوع الثالث من شهر أبريل.وأضاف أن حجم الشحنة قد تم تعديله أيضا، حيث سيتم شحن 432 ألف جرعة من اللقاح، بدلا من 690 ألف جرعة كما كان مخططا في البداية.وقال الفريق إنه يجرى حاليا مشاورات مع مبادرة "كوفاكس" حول التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني الجديد لتسليم لقاحات "أسترازينيكا" لكوريا الجنوبية.أما الشحنة الأخرى التي تضم مليونا و411 ألف جرعة من لقاحات "أسترازينيكا"، فمن المرجح أن يتم تأجيلها أيضا من يوم الثاني والعشرين من أبريل إلى شهر مايو أو إلى ما بعده.وتخطط الحكومة الكورية للحصول على 7 ملايين جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" خلال شهري مايو ويونيو، ومليونين و750 ألف جرعة من لقاحات شركة "فايزر"، منها مليون جرعة في شهر أبريل، ومليون و750 ألف جرعة في مايو.وكانت مبادرة "كوفاكس" العالمية المعنية بتوفير اللقاحات لدول العالم، قد أخطرت جميع الدول المشاركة بالجدول الزمني الجديد وحجم الشحنات المعدل، مما يعكس وجود صعوبات في وضع إمدادات اللقاحات عالميا.