سيول تؤكد أنه لا يزال الطريق طويلا أمام تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

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قال وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" إنه يوجد أمام كوريا الجنوبية طريق طويل لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، على الرغم من إحراز بعض التقدم في عملية السلام خلال السنوات الأخيرة، وطالب المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم لتحقيق ذلك الغرض.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير "جونغ" خلال احتفال أقيم أمس الاثنين عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الثالثة على إطلاق مبادرة حفظ السلام التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس".وقال الوزير "جونغ" في كلمته إنه تم إحراز تقدم كبير في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بفضل الجهود التي بذلتها حكومة سيول، لكنه أضاف أنه لا يزال أمام كوريا الجنوبية طريق طويل يجب قطعه لتحقيق السلام المستدام فيها.وأكد على أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل كل مساعيها لغرس جذور السلام في شبه الجزيرة الكورية، وشدد على ضرورة الدعم الدولي الثابت لتحقيق ذلك الغرض.وأعرب الوزير "جونغ" أيضا عن التزام الحكومة الكورية الجنوبية بالمساهمة في تعزيز عمليات حفظ السلام الدولية.