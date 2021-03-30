بلينكن يقول إن استفزازات كوريا الشمالية لن تهز عزيمة واشنطن وسيول وطوكيو

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قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" إن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ باليستية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأضاف بلينكين في تصريحات صحفية أمس الاثنين أن هذه الاستفزازات لن تهز تصميم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على التعامل مع التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية، كما أعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع حلفائها فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية.وقال الوزير الأمريكي إن بلاده تكون، من حيث المبدأ، في وضع أفضل في مواجهة تحديات معينة عند التنسيق مع حلفائها. كما قال إن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا للمنطقة والمجتمع الدولي.ومن ناحية أخرى، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ "إجراءات إضافية" بواسطة الأمم المتحدة للرد على تجارب الصواريخ الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية.ولم توضح السفيرة الأمريكية المزيد من التفاصيل، لكنها أشارت إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية اجتمعت الأسبوع الماضي بعد تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية.