دخول قانون حظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ حيز التنفيذ اليوم

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها ستقوم بتطبيق قانون حظر إرسال المنشورات المناهضة ضد كوريا الشمالية، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، بطريقة مرنة ومعقولة.جاء ذلك في موجز صحفي أجرته المتحدثة باسم الوزارة "لي جونغ جو" أمس الاثنين، حيث أشارت إلى أن الوزارة تواصلت مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية قبل دخول القانون حيز التنفيذ.وبموجب هذا القانون، سيُعاقب المخالفون للقانون بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون على الأكثر، أي ما يعادل حوالي 26 ألفا و500 دولار أمريكي.وفيما يخص البيان الذي اتهمت فيه وزارة الخارجية الكورية الشمالية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، أكدت المتحدثة على أنه قد حان الوقت للكوريتين والولايات المتحدة لبذل جهود من أجل مواصلة الحوار.وأضافت أنه ليس من المرغوب فيه ممارسة عمل يعرقل جهود خلق زخم ملائم للحوار، مشيرة إلى أن حكومة سيول ستستمر في بذل جهودها لإدارة أوضاع شبه الجزيرة الكورية بشكل سلمي ومستقر.