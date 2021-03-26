الرئيس مون جيه إين يؤكد أن الاقتصادي الكوري يتمتع بانتعاش بوتيرة سريعة

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن حكومته ستعمل على إنعاش الاقتصاد بطريقة تقلل من عدم المساواة وأنها ستوزع مدفوعات الجولة الرابعة من مساعدات الإغاثة المالية في أسرع وقت، مؤكدا أن الاقتصاد الكوري يتمتع الآن بانتعاش بوتيرة سريعة.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة، حيث أضاف أن هناك عددا من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي ترفع توقعاتها حول معدل النمو الاقتصادي الكوري، وأن المؤشرات المتعلقة بالصادرات والاستثمار وثقة المستهلك بدأت تستعيد مستوياتها التي كانت عليها قبل تفشي فيروس كورونا.وأكد الرئيس أيضا على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لإنعاش الاقتصاد في أسرع وقت ممكن، وبطريقة تقلل عدم المساواة، ودعا الوزراء المشاركين في الاجتماع إلى بذل الجهود ليتم دفع مساعدات الإغاثة المالية في أقرب وقت ممكن.