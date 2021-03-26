الوحدات الصاروخية الأمريكية في المحيط الهادئ تجرى تدريبات مشتركة

Photo : YONHAP News

تبين أن الوحدات الصاروخية الأمريكية المتمركزة في 4 مناطق في المحيط الهادئ قد أجرت تدريبات مشتركة بينها للدفاع الصاروخي الباليستي.ويرى المراقبون أن هذه التدريبات تستهدف تجربة دمج أنظمة "ثاد" و"باتريوت" الصاروخية التي تديرها تلك الوحدات، استعدادا لمواجهة التهديدات الصاروخية من قبل كوريا الشمالية والصين.وطبقا لما ذكره الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي، فقد أجرى اللواء الـ38 الصاروخي الأمريكي المتمركز في اليابان تدريبات للقيادة المشتركة بدءا من أوائل مارس الجاري ولمدة أسبوعين، من أجل وضع استراتيجية مضادة لهجمات الصواريخ الباليستية، وزيادة القدرة على تقاسم المعلومات، وردع الصواريخ.وقد شاركت في هذه التدريبات كل من قيادة الجيش للدفاع الجوي والصاروخي المتمركزة في جزيرة هاواي، واللواء الـ35 للدفاع الجوي المتمركز في كوريا الجنوبية، ووحدة نظام "ثاد" للدفاع الجوي في جزيرة غوام، بالإضافة إلى اللواء الـ38 الصاروخي في اليابان.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها جميع الوحدات الأمريكية المتمركزة في مناطق المحيط الهادئ بإجراء تدريبات مشتركة للدفاع الصاروخي.وقال الجيش الأمريكي إن هذه التدريبات كانت فرصة لتأكيد القدرة على المواجهة المشتركة بين الوحدات الصاروخية الأمريكية للطوارئ التي تؤثر تأثيرا مباشرا على أمن مناطق المحيطين الهندي والهادئ.