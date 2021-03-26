عقد أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الحزبين الحاكم والمعارض لانتخابات عمودية سيول

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تم مساء أمس الاثنين تنظيم أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم لانتخابات عمودية سيول "بارك يونغ سون"، ومنافسها "أوه سيه هون" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي.وتبادل المرشحان الهجمات ضد بعضهما البعض بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك مزاعم ملكية أرض لأسرة زوجة المرشح "أوه"، والتعهدات التي وعدت بها المرشحة "بارك" خلال حملاتها الانتخابية.وقالت مرشحة الحزب الحاكم "بارك" إن حكومة الرئيس "مون جيه إين" لم تبدِ أداءً جيدا في تنفيذ سياسات العقارات، مشيرة إلى أنها ستقوم بتوفير 300 ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.ومن جانبه، أكد مرشح الحزب المعارض الرئيسي "أوه" على أن سياسات العقارات لحكومة الرئيس "مون" أثبتت فشلها، وقال إنه سيقوم بتخفيف القيود المفروضة على إعادة بناء الوحدات السكنية في سيول في أسرع وقت ممكن ضمن الجهود الرامية إلى حل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات.ويذكر أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات عمودية سيول التي ستجري يوم السابع من أبريل القادم يبلغ 12 مرشحا.