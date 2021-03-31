كوريا تحتج على محتويات كتب مدرسية يابانية جديدة بشأن دوكدو

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نددت حكومة كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء بموافقة الحكومة اليابانية على إصدار كتب مدرسية جديدة للمدارس الثانوية تتضمن ادعاءات السيادة على جزر دوكدو الكورية.وفي تعليق للمتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام"، قالت حكومة سيول إن الكتب المدرسية اليابانية الجديدة لا تذكر الحقائق التاريخية كما هي، وأنها مكتوبة من منظور اليابان للتاريخ، ودعت طوكيو إلى إجراء "تصحيح فوري" لتلك الكتب. وفي إشارة إلى أن دوكدو هي أراضٍ كورية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القوانين الدولية، قالت الحكومة إنها لا تستطيع إلا أن تستنكر قرار اليابان بالموافقة على مثل هذه الكتب المدرسية مرة أخرى، وتدين هذا الموقف بشدة. كما شددت على أن تقديم حسابات تاريخية دقيقة لجيل الشباب يجب أن يكون الأساس لبناء مشاركة بناءة وموجهة نحو المستقبل بين البلدين، ودعت الحكومة اليابانية إلى مواجهة التاريخ بصراحة وإظهار موقف أكثر مسؤولية لتثقيف شبابها. ومن ناحية أخرى، استدعى "لي سانغ ريول" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، "هيرو هيزا سوما" نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية في سيول، لتقديم احتجاج على هذا الأمر.وكانت وزارة التعليم اليابانية قد وافقت في وقت سابق من يوم أمس، على استخدام 296 كتابا مدرسيا بشكل أساسي لطلاب السنة الأولى بالمدارس الثانوية اعتبارا من العام القادم، بما في ذلك 30 كتابا للدراسات الاجتماعية، يحتوي معظمها على ادعاءات الحكومة اليابانية بملكية جزر دوكدو الكورية.