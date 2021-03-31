وزيرة التجارة الكورية تبحث التعاون مع رئيسة منظمة التجارة العالمية

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اتفقت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" مع مديرة منظمة التجارة العالمية "إنغوزي أوكونجو إيوالا" على العمل معا لإصلاح المنظمة العالمية والتغلب على آثار جائحة كورونا.وقد عقدت المسؤولتان، اللتان تنافستا من قبل في انتخابات رئاسة المنظمة، أول اجتماع رسمي بينهما عبر الإنترنت أمس الثلاثاء، منذ أن تولت "أوكونجو إيوالا" مهام منصبها في وقت سابق من هذا العام.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية إن "يو" قدمت في أثناء المحادثات تهنئتها لوزيرة المالية النيجيرية السابقة على تنصيبها كرئيسة جديدة لمنظمة التجارة العالمية، وأعربت عن التوقعات والمخاوف التي تناولتها الدول الأعضاء خلال الحملة الانتخابية لرئاسة المنظمة، كما قالت الوزيرة الكورية الجنوبية إن سيول ستدعم بنشاط "أوكونجو إيوالا" في دورها كرئيسة لمنظمة التجارة العالمية.وتوصل الجانبان إلى توافق حول ضرورة أن تقود منظمة التجارة العالمية الجهود في إعادة إنشاء أنظمة التجارة متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم. كما ناقشتا جهود منظمة التجارة العالمية في التعامل مع تأثيرات جائحة كورونا والتعاون مع كوريا الجنوبية، واتفقتا أيضا على العمل معا لتقليل حواجز دخول النساء في قطاعات التجارة.