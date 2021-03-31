مجلس الأمن الدولي يناقش إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

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عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا أمس الثلاثاء لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن الدول الأعضاء في المجلس أعربت خلال الجلسة التي استمرت 30 دقيقة، عن مخاوفها بشأن إطلاق صاروخيْن باليستيين قصيري المدى يوم الأربعاء الماضي، لكنها لم تتفق على إصدار بيان أو اتخاذ إجراءات متابعة أخرى.وصرح مصدر دبلوماسي للوكالة بأن معظم المشاركين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الإطلاق الصاروخي وأعادوا التأكيد على ضرورة تحقيق أهداف منع انتشار الأسلحة النووية وأهمية الدبلوماسية والحوار. وقد تم ترتيب الاجتماع بناء على طلب من خمس دول أوربية، هي بريطانيا وفرنسا والنرويج وإستونيا وأيرلندا.وكانت بيونغ يانغ قد احتجت في وقت سابق على اجتماع مجلس الأمن الدولي، قائلة إنه يظهر ازدواجية المعايير ضدها، مع تجاهل عمليات إطلاق القذائف من قبل الدول الأخرى. وقد أكدت بيونغ يانغ يوم الجمعة الماضي على نجاحها في اختبار إطلاق صاروخين تكتيكيين موجَّهين جديدين، في أول إطلاق لصواريخ باليستية منذ حوالي عام. ويذكر أن إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.