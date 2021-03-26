الولايات المتحدة تتعهد ببذل جهود لمحاسبة كوريا الشمالية بشأن حقوق الإنسان

Photo : YONHAP News

قالت الولايات المتحدة إنها ستحاسب كوريا الشمالية على انتهاكات حقوق الإنسان.ونقلت "ليزا بيترسون" القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ضمن إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية، موقف الحكومة الأمريكية في مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء حيث أصدرت الوزارة تقريرها لعام 2020 حول ممارسات حقوق الإنسان.وقالت "بيترسون" إن الولايات المتحدة تعرب عن مخاوفها بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، واصفة إياها بأنها من بين الأسوأ في العالم. وقالت إن حقوق الإنسان ستكون جزءا لا يتجزأ من السياسات الأمريكية الشاملة بشأن كوريا الشمالية التي تخضع حاليا للمراجعة من قبل وزارة الخارجية، مما يشير إلى زيادة محتملة في تكتيكات الضغط من قبل واشنطن بشأن هذه القضية.كما انتقدت المسؤولة الأمريكية بشكل غير مباشر قانون كوريا الجنوبية الجديد الذي يحظر حملات المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية، والذي بدأ سريان مفعوله أمس الثلاثاء، قائلة إن التدفق الحر للمعلومات إلى كوريا الشمالية يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. وقالت بيترسون أيضا إن الولايات المتحدة ستواصل حملاتها لمساعدة المواطنين الكوريين الشماليين للحصول على معلومات، وتعاونها في هذا الشأن مع المنظمات غير الحكومية والشركاء في الدول الأخرى.