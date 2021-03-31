واشنطن تحث سيول وطوكيو على مواصلة الحوار حول القضايا التاريخية

Photo : KBS News

أكدت الولايات المتحدة على أهمية التعاون الثلاثي بينها وبين كوريا الجنوبية واليابان، مع اشتعال التوتر بين حليفتيْها في شمال شرق آسيا بعد موافقة طوكيو على إصدار كتب مدرسية تحتوي على ادعاءات بملكية جزر دوكدو الكورية.وردا على طلب من وكالة يونهاب الكورية للأنباء، للتعليق على هذا الأمر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحث اليابان وكوريا الجنوبية على مواصلة المناقشات لضمان التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا التاريخية. وأضاف أن العلاقات الثلاثية القوية والفعالة ضرورية للأمن المشترك والمصالح المشتركة. لكن المتحدث رفض التعليق مباشرة على مسألة السيادة على جزر دوكدو، قائلا إن هذا هو موقف الولايات المتحدة الرسمي مما تسميه بـ"جزر ليان كورت الصخرية".وكانت وزارة التعليم اليابانية قد وافقت يوم أمس الثلاثاء على استخدام 296 كتابا مدرسيا بشكل أساسي لطلاب السنة الأولى بالمدارس الثانوية بدءا من العام القادم، بما في ذلك 30 كتابا دراسيا للدراسات الاجتماعية، يحتوي معظمها على ادعاءات اليابان بملكية الجزر التي تقع في أقصى شرق كوريا الجنوبية.