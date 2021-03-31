مصادمات بين المرشحيْن الأساسيين لعمودية سيول حول قضايا العقارات

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اشتبك المرشحان الأساسيان في الانتخابات الفرعية لرئاسة بلدية سيول من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، مرة أخرى حول قضايا متعلقة بالعقارات.وخلال مناظرتهما التلفزيونية الثانية ليلة أمس الثلاثاء، واصلت "بارك يونغ سون" مرشحة الحزب الحاكم هجومها على "أوه سي هون" مرشح المعارضة، بشأن الاتهامات بأنه شارك في موافقة حكومة المدينة في عام 2009 على خطط التنمية في منطقة "كانغ نام" في سيول، والتي تضمنت ممتلكات لزوجته. كما أشارت إلى أن مسكنيْ الرئيس آنذاك "لي ميونغ باك"، وشقيقه "لي سانغ دوك" الذي كان حينها سياسيا في الحزب الحاكم، كانا في مكان قريب، مما أثار الشكوك في أن قرار تطوير المنطقة كان يهدف أيضا إلى إفادتهما. ومن جانبه دافع "أوه" عن نفسه بالقول إن ذلك القرار اتخذه المدير العام في مدينة سيول في ذلك الوقت، وليس هو. كما قال العمدة السابق إنه لا يحتاج إلى إفادة في هذه المسألة حيث إن هيئة الإسكان والمجتمعات في سيول ووزارة الأراضي ظلتا تناقشان هذه القضية من قبل أن يصبح عمدة.وفي المقابل، وجه "أوه" انتقادات إلى "بارك" بسبب الجدل حول قيامها هي وزوجها بشراء مسكن في طوكيو، وهو ما ردت عليه بارك باتهامه بإثارة هذا الموضوع لصرف الأنظار عن الشبهات الموجهة إليه.