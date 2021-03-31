بايدن يعلن عن تدابير جديدة لمواجهة أعمال العنف ضد الآسيويين

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إجراءات جديدة تستهدف مواجهة زيادة أعمال العنف ضد ذوي الأصول الآسيوية في الولايات المتحدة.وفي بيان أصدره أمس الثلاثاء، كشف البيت الأبيض عن ستة إجراءات جديدة، بما في ذلك إعادة تنشيط المبادرة الخاصة بالأمريكيين الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ، وتعويض الناجين من العنف المنزلي والاعتداءات الجنسية.وجاءت هذه الإجراءات الإضافية بعد أسابيع من إصدار بايدن مذكرة تدين العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب ضد الآسيويين، خلال الأسبوع الأول من توليه المنصب.وفي تغريدة نشرها بايدن على تويتر، انتقد الرئيس الأمريكي العنف ضد الآسيويين، قائلا إن بلاده يجب ألا تلتزم الصمت بشأن هذه القضية، ووصف العنف ضد الآسيويين وكراهية الأجانب بأنه "أمر خاطئ، وغير أمريكي، ويجب أن يتوقف".وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس إنشاء لجنة عمل معنية من أجل إنهاء كراهية الأجانب وأعمال العنف ضد الأمريكيين الآسيويين، وتمويل البحوث المهمة لمنع ومعالجة التحيز والكراهية ضد ذوي الأصول الآسيوية.