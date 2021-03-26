أوه يوسّع الفجوة بينه وبين بارك في استطلاع جديد للرأي

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أظهر استطلاع جديد للرأي العام أن "أوه سي هون" مرشح المعارضة الموحد في انتخابات رئاسة بلدية سيول التي ستعقد خلال الأسبوع القادم، قد تمكن من توسيع الفارق بينه وبين منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك يونغ سون". وقالت شركة "هان كيل" المتخصصة في البحوث واستطلاعات الرأي العام في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء، إنه من بين 842 مواطنا بالغا من المقيمين في سيول وشاركوا في الاستطلاع الذي أجري يومي الأحد والاثنين، قال 60,1% إنهم سيصوتون لصالح "أوه"، بينما أعرب 32,5% عن تأييدهم لـ"بارك". وقد أعرب ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين المحتملين في الستينيات من العمر عن دعمهم لـ"أوه"، بينما قال حوالي 20 بالمائة فقط إنهم سيصوتون لـ"بارك". وحصل أوه أيضا على قاعدة دعم قوية من الناس في الأربعينيات من العمر، وهي فئة عمرية تميل عادة نحو الكتلة الليبرالية، حيث حصل على حوالي 56 بالمائة من الدعم منهم، بينما حصلت بارك على 40,7%. كما تم إجراء استطلاع آخر للرأي حول انتخابات عمودية بوسان، قبل الانتخابات الفرعية لرئاسة البلدية في تلك المدينة الساحلية الجنوبية، حيث اتضح أنه من بين 811 مشاركا، اختار 56,7% مرشح الحزب المعارض "بارك هيونغ جون"، مقارنة بـ34,5% أيدوا مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم يونغ تشون". وقد تم إجراء الاستطلاع بتكليف من صحيفة "ميه إيل بيزنيس"، وقناة "إم بي إن"، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3,4%.