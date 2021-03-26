2,1 % ارتفاعا في مؤشر الإنتاج الصناعي الكوري في فبراير

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سجل مؤشر الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية أعلى ارتفاع منذ 8 شهور، خلال شهر فبراير الماضي.وطبقا لتقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم حول توجهات الأنشطة الصناعية المحلية في شهر فبراير، سجل المؤشر ارتفاعا بلغ 2.1 % بالمقارنة مع الشهر الأسبق وهو أعلى ارتفاع منذ 8 شهور، أي منذ شهر يونيو من العام الماضي.وقال التقرير إن الصناعات التحويلية بما في ذلك صناعة التعدين، قد قامت بدور كبير في زيادة قيمة المؤشر، حيث زاد إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 7.2 %، والمنتجات البتروكيمائية بـ7.9 %، كما ارتفع معدل نسب تشغيل الصناعات التحويلية الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر الأسبق ليبلغ 77.4 %.وتوقف إنتاج الخدمات أيضا عن اتجاه الانخفاض الذي استمر شهريْن، ليسجل ارتفاعا ضئيلا، حيث حققت صناعة الخدمات المباشرة، التي تشمل ومرافق الإقامة والمنشآت الفنية والرياضية والترفيهية، تعافيا كبيرا تزيد نسبته على 20 %.وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى تأثير رفع بعض الإجراءات الخاصة بحظر التجمع ورفع القيود على الأعمال التجارية.أما مؤشر مسح الأعمال فقد ارتفع بـ7 نقاط بالمقارنة مع الشهر الأسبق ووصل إلى 83 نقطة ليسجل أعلى مستوى له منذ حوالي 10 سنوات، أي منذ شهر يوليو من عام 2011.وقال البنك المركزي إن ارتفاع المؤشر جاء نتيجة لتحسن ثقة المستهلك إلى جانب زيادة الصادرات الكورية إلى الخارج.