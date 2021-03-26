506 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا مستوى 500 يوم أمس، مع استمرار الموجة الثالثة من الوباء في البلاد.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة اليوم بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 506 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 491 حالة محلية المصدر، و15 حالة واردة من الخارج.كما بلغ عدد حالات الإصابة الخطيرة 108 حالات، وزاد عدد الوفيات بحالتيْن ليبلغ إجمالي عدد الوفيات التراكمي ألفا و731 حالة حتى الآن.وحسب المناطق، تم تسجيل 156 حالة في سيول، و106 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و58 حالة في بوسان، و21 حالة في كل من مقاطعتي شمال تشونغ تشنغ وجنوب كيونغ سانغ.وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة في مختلف المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى مستوى 200 حالة لأول مرة منذ شهرين، مما يزيد من القلق من انتشار الوباء في مختلف أنحاء البلاد.وعلى خلفية زيادة التنقلات والرحلات مع قدوم فصل الربيع، ترى الحكومة الكورية أن "عيد التنزه" الذي سيصادف الرابع من أبريل والانتخابات التكميلية التي ستجري بعد ذلك بثلاثة أيام، وغيرها من التجمعات الكبيرة، قد تسفر عن اشتداد موجة انتشار العدوى، وأوصت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.من ناحية أخرى، جرت عمليات تطعيم حوالي 28 ألف شخص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال يوم أمس ليبلغ إجمالي عدد متلقي اللقاحات حوالي 854 ألف شخص.وعقد رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" اجتماعا في مركز التعامل مع الأوبئة اليوم قال فيه إن كوريا شهدت حالات إصابة جديدة خارج المدارس باستمرار مؤخرا مما يوجب الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل صارم.كما أشار إلى أن حالات إصابة الطلاب يرجع أهم أسبابها إلى إصابة أفراد أسرهم، مؤكدا على ضرورة تجنب الاتصال فيما بينهم، والخضوع للتشخيص فورا في حالة وجود أعراض.