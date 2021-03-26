وزير الخارجية الكوري يزور الصين يوم الجمعة

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سيلتقى وزير الخارجية الكوري "جونغ اوي يونغ" بنظيره الصيني "وانغ يي" في مدينة شامون الصينية لعقد مباحثات ثنائية، خلال زيارة الوزير الكوري للصين التي تبدأ بعد غد الجمعة وتستغرق يومين.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن الوزير "جونغ" سيقوم بزيارة عمل إلى الصين هي الأولى من نوعها منذ 3 أعوام، تحديدا منذ زيارة وزير الخارجية الكوري السابق إلى الصين في نوفمبر من عام 2017، كما أن المباحثات بين وزيري خارجية البلدين هي الأولى من نوعها منذ حوالي 4 أشهر، وأيضا الأولى للوزير الكوري منذ توليه مهام منصبه.وكان الوزيران "جونغ" و"وانغ" قد أجريا أول اتصال هاتفي بينهما يوم 16 من شهر فبراير الماضي.وأوضحت الخارجية الكورية أن هذه الزيارة تأتي ضمن الاتصالات الاستراتيجية التي تجريها سيول مع الدول الرئيسية المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، والتي بدأت بمباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي يوم 17 من هذا الشهر، ثم المباحثات مع وزير الخارجية الروسي يوم 25.وأضافت أن المباحثات بين الوزيرين الكوري والصيني ستتيح فرصة للبحث عن سبل لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الآراء بعمق حول قضايا شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والدولية.ومن المتوقع أن يتم أيضا في هذه المباحثات مناقشة مسألة زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية، وتبادل الآراء حول التطورات في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك استفزازات كوريا الشمالية المتتالية، والسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وسبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه بكين لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.