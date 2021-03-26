اكتشاف سجلات توضح عدم دفع اليابان رواتب عمال كوريين خلال الحرب العالمية الثانية

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مرّ اليوم عام واحد على افتتاح قاعة عرض "جزيرة كون هام" في اليابان، التي سجلتها الحكومة اليابانية كتراث ثقافي عالمي ضمن منظمة اليونسكو، واستهدفت من خلالها التأكيد على عدم التمييز ضد الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.لكن هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" حصلت على سجلات توضح عدم دفع الحكومة الاستعمارية اليابانية في ذلك الوقت رواتب العمال الكوريين.وتحتوي الوثيقة الصادرة عن شركة "ميتسويشي" اليابانية، التي كانت تدير منجما بإشراف الحكومة اليابانية في عام 1946 في أعقاب اندلاع حرب المحيط الهادئ، على أسماء وأعمار وعناوين العمال الكوريين بالتفصيل، بالإضافة إلى بيانات أجورهم غير المدفوعة لألف و299 عاملا كوريا، بمن في ذلك سيدات عاملات وأطفال، بقيمة 224 ألفا و862 ين ياباني، وهو ما يعادل بالقيمة الحالية، بضعة ملايين دولار.وقد ظلت الحكومة اليابانية تدعي أن كوريا الجنوبية واليابان أبرمتا اتفاقية بشأن حقوف المطالبات في عام 1965، وهو ما أدى إلى منع الحق في المطالبة بتلك الأجور غير المدفوعة.لكن بعض الجماعات المدنية اليابانية قالت إنه من المستحيل أن تتوافق حكومتان على محو حق الأفراد في المطالبة بحقوقهم، وبعثت برسالة إلى رئيس الوزراء الياباني في أوائل الشهر الماضي تطالب فيها بتصحيح محتويات قاعة العرض، لكن الحكومة اليابانية لم تصدر أي رد على ذلك حتى الآن.