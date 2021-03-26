الحكومة تستدعي مسؤولا من السفارة اليابانية احتجاجا على الكتب المدرسية اليابانية

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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء مسؤولا من السفارة اليابانية، للاحتجاج على الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية التي وافقت عليها الحكومة اليابانية مؤخرا والتي تتضمن ادعاءات حول ملكية اليابان لجزر "دوكدو" في أقصى شرق كوريا الجنوبية.وأعرب "لي سانغ-ريول" المدير العام لمكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ بالوزارة عن احتجاج الحكومة الكورية إلى "هيروهيسا سوما"، أحد كبار المسؤولين في السفارة اليابانية.وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافقت وزارة التعليم العالي اليابانية على 296 كتابا مدرسيا لطلاب السنة الأولى بالمدارس الثانوية سيتم البدء في تدريسها في العام المقبل، ومن بينها 30 كتابا للدراسات الاجتماعية، حيث تحتوي على ادعاء اليابان لملكيتها لجزر دوكدو.كما وافقت طوكيو أيضا على كتاب مدرسي في مادة التاريخ يدعي أن اليابان حكمت الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية منذ ما يقرب من ألفي عام.يُذكر أن هذا الكتاب الذي نشرته "جيوشا" وألفته مجموعة يمينية في اليابان من بين نحو 300 كتابا مدرسيا جديدا اجتاز المراجعة، وسيتم استخدامها ابتداء من العام المقبل.