الكوريتان سيول تسعى إلى التعاون مع بيونغ يانغ بشأن هدف تحييد الكربون

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية للضغط من أجل التعاون بين الكوريتين لتحقيق هدف تحييد الكربون.

وعقدت أمانة رئاسة الوزراء أمس الأربعاء اجتماعا ثالثا لفريق العمل المشترك بين الوكالات الحكومية بشأن تحقيق الحياد الكربوني لعام 2050، وناقشت الإجراءات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، أبلغت وزارة التوحيد عن مجالات التعاون الممكنة مع كوريا الشمالية لتحقيق ذلك الهدف.

وفيما يتعلق بالتعاون بين الكوريتين في القضايا البيئية بوجه عام، تدرس الحكومة تنفيذ مشروع للمساعدة في منع إزالة الغابات في الشمال من خلال التنسيق الدولي.

