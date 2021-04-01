الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

سيول تسعى إلى التعاون مع بيونغ يانغ بشأن هدف تحييد الكربون

Write: 2021-04-01 10:18:08

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية للضغط من أجل التعاون بين الكوريتين لتحقيق هدف تحييد الكربون.
وعقدت أمانة رئاسة الوزراء أمس الأربعاء اجتماعا ثالثا لفريق العمل المشترك بين الوكالات الحكومية بشأن تحقيق الحياد الكربوني لعام 2050، وناقشت الإجراءات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، أبلغت وزارة التوحيد عن مجالات التعاون الممكنة مع كوريا الشمالية لتحقيق ذلك الهدف.
وفيما يتعلق بالتعاون بين الكوريتين في القضايا البيئية بوجه عام، تدرس الحكومة تنفيذ مشروع للمساعدة في منع إزالة الغابات في الشمال من خلال التنسيق الدولي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;