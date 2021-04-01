ارتفاع عدد حالات الآثار السلبية بعد تلقي لقاحات كورونا بمقدار 90

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ارتفع عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن آثار سلبية بعد تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمقدار 90 حالة.وقالت القيادة المركزية لإدارة الكوارث أمس الأربعاء إن التقارير المسجلة في اليوم السابق رفعت المجموع التراكمي للحالات المشتبه فيها إلى 10 آلاف و575 حالة، منذ بدء برنامج التطعيم في أواخر الشهر الماضي.ويمثل الرقم 1.23% من إجمالي 860 ألفا و387 شخصا تلقوا التطعيم حتى الساعة 12 صباحا يوم الأربعاء.ومن بين الحالات المسجلة، كانت هناك 10 آلاف و237 حالة، أي بنسبة 96.8%، ممن تلقوا لقاح "أسترازينيكا".ومن ناحية اخرى، ارتفع عدد حالات الوفاة المسجلة بعد تلقي التطعيم بمقدار 4 حالات، ليصل إلى 26 حالة. وكانت جميع حالات الوفاة الأربع المسجلة يوم الثلاثاء لنساء في الثمانينيات أو التسعينيات من العمر، وتم نقلهن إلى مستشفيات في دور رعاية المسنين. ولم يتم تأكيد الصلة بين الوفاة وتلقي اللقاح.