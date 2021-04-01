توقف التجارة الخارجية الكورية الشمالية تقريبا بسبب جائحة كورونا

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قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة التوحيد في سيول أمس الأربعاء إن النشاط التجاري لكوريا الشمالية قد توقف تقريبا، كما اضطربت أسعار الضروريات اليومية المستوردة، حيث أغلقت كوريا الشمالية حدودها لمنع وصول فيروس كورونا.وقال المسؤول إن حجم تجارة كوريا الشمالية مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لها، يقدر بحوالي 3.27 مليون دولار في يناير وفبراير من هذا العام.وأضاف المسؤول أن 3.24 مليون دولار منها تمثل واردات الكهرباء التي لا تتطلب فتح الحدود.وبسبب تعليق الواردات، أصبح سعر الضروريات اليومية كالأغذية والمنتجات الأساسية غير مستقر. لكن أسعار الأرز ظلت مستقرة نسبيا في ظل الإدارة الصارمة للغذاء الرئيسي في البلاد.ونفى المسؤول صحة الشائعات التي تفيد بإغلاق أسواق الشوارع غير الرسمية في الشمال، التي تسمى "جانغ مادانغ".