مستشار الأمن القومي الكوري يصل إلى الولايات المتحدة

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وصل "صوه هون" مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني حول القضايا الكورية الشمالية.ووصل "صوه" إلى مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك صباح أمس الأربعاء مع كبار المسؤولين في مكتب الأمن القومي.وقال "صوه" لشبكة "كي بي إس" في المطار إنه من المهم للغاية أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أول اجتماع لمستشاري الأمن القومي منذ تسلم إدارة "بايدن" السلطة، كما قال إن المحادثات المزمعة ستوفر فرصة للدول الثلاث لإجراء مناقشات متعمقة بشأن مراجعة السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية.وأضاف أن المحادثات تهدف إلى وضع خطط مفاوضات جيدة واستئناف المناقشات حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن.وسوف يبحث "سوه" ما يسمى بـ "قناة نيويورك" للتواصل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبل السفر إلى ولاية "ماريلاند"، حيث سيُعقد الحوار الأمني الثلاثي غدا الجمعة.وسوف يعقد المستشار الأمني الكوري محادثات ثنائية مع نظيريه الأمريكي "جيك سوليفان" والياباني "شيغيرو كيتامورا".