الأمم المتحدة تقول إن كوريا الشمالية تواصل تطوير تكنولوجيا الصواريخ

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حذرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من أن كوريا الشمالية تواصل تطوير تكنولوجيا الصواريخ النووية والباليستية.وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية تقريرا تضمن هذا التحذير أمس الأربعاء، حيث أوضحت أن كوريا الشمالية كشفت عن صواريخ باليستية جديدة قصيرة ومتوسطة المدى، وأنظمة صاروخية باليستية تطلق من غواصات، وصواريخ باليستية عابرة للقارات.وقالت لجنة الخبراء إنه من المرجح أن تكون كوريا الشمالية قد طورت القدرة على تركيب رؤوس حربية نووية على صواريخها الباليستية من كل مدى ممكن.ويتوافق هذا التقييم مع ادعاء كوريا الشمالية أنها جعلت أسلحتها النووية أصغر حجما وأخف وزنا.وقالت لجنة الأمم المتحدة أيضا أن كوريا الشمالية أنتجت مواد انشطارية نووية، وحافظت على منشآتها النووية، وقامت بتحديث البنية التحتية للصواريخ الباليستية.