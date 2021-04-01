واشنطن تتطلع لمناقشة سياساتها المتعلقة بكوريا الشمالية مع سيول وطوكيو

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتطلع إلى مناقشة مراجعتها للسياسات المتعلقة بكوريا الشمالية مع مستشاري الأمن القومي لكوريا الجنوبية واليابان في المحادثات الثلاثية المرتقبة.وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيير" بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، عندما سُئلت عما إذا كانت واشنطن قد انتهت من مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية.وقالت المتحدثة إن المراجعة في مراحلها النهائية، موضحة أنها كانت مراجعة شاملة بين الوكالات المختلفة، وتضمنت تقييم جميع الخيارات المتاحة لمعالجة التهديد المتزايد الذي تشكله كوريا الشمالية على جيرانها.ومن المقرر أن يجري مستشار الأمن القومي "صوه هون" محادثات غدا الجمعة مع نظيريه الأمريكي "جيك سوليفان" والياباني "شيغيرو كيتامورا"، في الأكاديمية البحرية الأمريكية في ولاية "ماريلاند".وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن الاجتماع سيناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، ومن بينها الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية وجائحة فيروس كورونا.