مباحثات دبلوماسية بين كوريا واليابان لأول مرة منذ 5 أشهر

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من المقرر أن تعقد السلطات الدبلوماسية الكورية واليابانية مباحثات مباشرة على مستوى مدير عام من أجل مناقشة القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك القضايا التاريخية، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن "لي صانغ ريول" مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الوزارة قد وصل أمس إلى طوكيو من أجل إجراء المباحثات مع نظيره الياباني "هوناكوشي داكيهيرو".وسوف تشمل المباحثات قرارات المحكمة الكورية بدفع تعويضات عن العمل القسري والاسترقاق الجنسي، إلى جانب القيود اليابانية على الصادرات إلى كوريا، وتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية، وغيرها من القضايا.كما يتوقع أن يتم خلال المباحثات مناقشة التبادلات عالية المستوى بين البلدين، بما في ذلك عقد مباحثات بين وزيري الخارجية.تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الكوري تولى منصبه يوم 9 من شهر فبراير الماضي، وقد عقد حتى الآن مباحثات مع كل من وزيري الخارجية الأمريكي والروسي، ومن المقرر أن يعقد مباحثات مع نظيره الصيني يوم 3 من شهر مايو القادم، إلا أنه لم يتمكن من إجراء حتى مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني "موتيكي دوشيميس" حتى الآن.ورغم أن الحكومة الكورية تقترح حل الصراعات بين البلدين عبر الحوار، إلا أن الحكومة اليابانية ظلت متمسكة بضرورة طرح الجانب الكوري حلولا ملموسة أولا لمسألة التعويضات عن العمل القسري والاسترقاق الجنسي.