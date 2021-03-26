4.2 % زيادة في الصادرات الكورية في فبراير

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استمرت الصادرات الكورية في الارتفاع من حيث الكمية والقيمة في شهر فبراير الماضي.اتضح ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي الكوري أمس حول مؤشرات التجارة وأوضاع التبادلات التجارية، حيث قال إن مؤشر كمية الصادرات ارتفع بنسبة 4.2% في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ليبلغ 109.29 نقطة، حيث ظل يسجل ارتفاعا مستمرا للشهر السادس على التوالي منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.وأضاف التقرير أن الصادرات من أجهزة النقل زادت بنسبة 26.2 %، والمنتجات الكيمائية بـ9.9 %، وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية بـ 6.1 %، بينما انخفض مؤشر الصادرات من الفحم والمشتقات البترولية بـ 18.9 %، والمنتجات المعدنية الأولية بـ8.4 %.وقال مسؤول في البنك المركزي إن مؤشرات كمية الصادرات في الشهر الماضي ارتفع نتيجة للتعافي في طلب الدول الرئيسية على السيارات وتعزيز الأعمال عن بُعد بسبب جائحة كورونا، وتوسع الطلب على أشباه الموصلات.من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر قيمة الصادرات الشهر الماضي بـ10.4 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ليبلغ 107.50 نقطة، نتيجة لارتفاع أسعار النفط الدولية وتحسن بيع الهواتف الذكية عالية الأسعار، حيث ارتفعت المنتجات الكيمائية بـ22.5 %، وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية بـ11.9 %.