الحكومة الكورية تسعى إلى تطبيق جواز سفر التطعيم

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صرح رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" اليوم بأن الحكومة ستدخل نظام "جواز سفر التطعيم" إلى البلاد.جاء ذلك في اجتماع لمركز التعامل مع الأوبئة عقد في مقر الحكومة في سيول، حيث أوضح جونغ أن إدخال هذا النظام سيشعر الناس الذي يتلقون اللقاحات باستعادة حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في القيام بالتحضيرات المتعلقة بتطبيق هذا النظام منذ أوائل هذا العام، حيث أكملت تطوير تطبيق يقوم الذين تلقوا اللقاحات بتثبيه في هواتفهم الذكية بسهولة.وأضاف أن هذا النظام سيسمح بالتأكد من سجلات تلقي اللقاح حتى في الدول الأخرى دون حفظ المعلومات الشخصية، وأنه قد تم منع تزوير ما بع من بيانات باستخدام تقنية "بلوك تشين".وتوقع جونغ أن يتم طرح التطبيق من أجل التحميل رسميا في غضون هذا الشهر.وطلب رئيس الوزراء من سلطات الحجر الصحي والوزارات ذات الصلة المشاركة الفعالة في المناقشات الدولية لإدخال جواز سفر التطعيم من أجل تسهيل التنقل على المواطنين الكوريين داخل وخارج البلاد.