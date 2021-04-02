الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا واليابان تصلان إلى طريق مسدود بشأن القضايا العالقة

Write: 2021-04-02 10:16:11

كوريا واليابان تصلان إلى طريق مسدود بشأن القضايا العالقة

Photo : YONHAP News

قالت مصادر دبلوماسية أمس الخميس إن كوريا الجنوبية واليابان عجزتا عن إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا التاريخية التي أدت إلى توتر العلاقات بينهما.
ووفقا للمصادر الدبلوماسية، فقد التقى "لي سانغ ريول" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية مع نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" في طوكيو في وقت سابق من يوم أمس، وخلال المحادثات واجتماع الغداء بعدها، ناقش المسؤولان القضايا الثنائية العالقة، ومن بينها الخلاف حول قضية العمل القسري وقضية الاسترقاق الجنسي.
وأوضحت المصادر أن طوكيو كررت موقفها بأن الكرة الآن في ملعب سيول، بينما أكدت كوريا الجنوبية الحاجة إلى إيجاد حل من خلال الحوار بين الحكومتين.
وتعد هذه أول محادثات وجها لوجه على مستوى مدير عام بين البلدين.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;