كوريا واليابان تصلان إلى طريق مسدود بشأن القضايا العالقة

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قالت مصادر دبلوماسية أمس الخميس إن كوريا الجنوبية واليابان عجزتا عن إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا التاريخية التي أدت إلى توتر العلاقات بينهما.ووفقا للمصادر الدبلوماسية، فقد التقى "لي سانغ ريول" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية مع نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" في طوكيو في وقت سابق من يوم أمس، وخلال المحادثات واجتماع الغداء بعدها، ناقش المسؤولان القضايا الثنائية العالقة، ومن بينها الخلاف حول قضية العمل القسري وقضية الاسترقاق الجنسي.وأوضحت المصادر أن طوكيو كررت موقفها بأن الكرة الآن في ملعب سيول، بينما أكدت كوريا الجنوبية الحاجة إلى إيجاد حل من خلال الحوار بين الحكومتين.وتعد هذه أول محادثات وجها لوجه على مستوى مدير عام بين البلدين.