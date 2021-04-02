الرئيس مون يُطَمئِن كبار السن على سلامة لقاحات كورونا

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أكد الرئيس "مون جيه إين" على سلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث بدأت الحكومة برنامج تطعيم عامة الناس بدءا بكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.ودعا "مون" عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس كبار السن إلى الاطمئنان والثقة في الحكومة وتلقي التطعيم، وعلى الرغم من تشكيك البعض في سلامة اللقاحات، أكد الرئيس أنه يمكن للشعب أن يطمئن.وفي إشارة إلى أن التطعيم سيكون مفيدا لصحة كبار السن، قال الرئيس إنه سيحث أبناءهم أيضا على تلقي التطعيم ويساعد البلاد على العودة إلى طبيعتها.كما أكد أن إمدادات اللقاح تسير بسلاسة كما هو مخطط له.واعتبارا من يوم أمس الخميس، أصبح قرابة 3.5 مليون شخص ممن ولدوا قبل يوم 31 ديسمبر من عام 1946 مؤهلين للحصول على التطعيم مجانا في 46 مركزا للتطعيم في جميع أنحاء البلاد.وقد اشترت الحكومة الكورية ما يكفي من لقاح "فايزر" لتطعيم 3.5 مليون شخص، وسيتم تسليمها حتى شهر يونيو.