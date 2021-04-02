الحكومة الكورية تدعو مواطنيها في ميانمار إلى المغادرة

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حثت حكومة كوريا الجنوبية مواطنيها المقيمين في ميانمار على المغادرة، ما لم يُطلب منهم البقاء هناك بشأن الأمور العاجلة، وسط حملة قمع المجلس العسكري ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية هناك.وقالت وزارة الخارجية يوم الخميس إنها طلبت منهم أيضا عدم الرجوع إلى ميانمار، الواقعة في جنوب شرق آسيا، ما لم يتحسن الوضع هناك كثيرا.وأوضحت الوزارة أنها سوف تزيد من وتيرة الرحلات الجوية المستأجرة بين "يانغون" و"إنتشون" إذا لزم الأمر، من مرتين في الأسبوع إلى ثلاث مرات، ابتداء من هذا الشهر، لكي تيسر عودتهم بسرعة.وتأتي هذه الإجراءات بعد إطلاق النار على موظف في فرع بنك "شين هان" الكوري في "يانغون" ونقله إلى المستشفى، وسط موجة من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقد قام البنك بإغلاق عملياتها هناك، ونصح الموظفين الآخرين بالبقاء في منازلهم.ووفقا للوزارة، عاد حوالي 370 كوريا جنوبيا من المقيمين في ميانمار بالفعل إلى البلاد في الفترة بين 1 فبراير و31 مارس.وتعتزم الوزارة مراجعة ما إذا كانت سترفع مستوى إرشادات السفر الخاصة بها فيما يتعلق بميانمار، مع تقييم التطورات هناك.