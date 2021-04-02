بدء التصويت المبكر في انتخابات 7 أبريل

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بدأ التصويت المبكر لمدة يومين في الانتخابات التكميلية التي ستقام الأسبوع القادم في أكثر من 700 مركز اقتراع.ومن المقرر إجراء تلك الانتخابات يوم الأربعاء لاختيار عمدتي سيول وبوسان، و19 من أعضاء المجالس المحلية.ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، يمكن للناخبين المؤهلين الإدلاء بأصواتهم في أي من مراكز الاقتراع البالغ عددها 722 في جميع أنحاء البلاد، بين الساعة 6 صباحا و6 مساء خلال اليوم الجمعة والغد السبت.ويتعين على الناخبين إبراز بطاقة هوية، مثل بطاقة تسجيل المقيمين أو جواز السفر أو رخصة القيادة.وسيخضع جميع الناخبين لفحص درجات الحرارة، كما سيطلب منهم ارتداء القفازات ذات الاستعمال الواحد، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا.كما يمكن للمصابين بفيروس كورونا التصويت في ستة من مرافق الحجر الصحي الحكومية غدا السبت.