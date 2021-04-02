نمو مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى منذ 14 شهرا

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ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام في شهر مارس، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية.ووفقا لهيئة الإحصائيات الكورية اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار المستهلك 107.16 نقطة في الشهر الماضي، بارتفاع 1.5% على أساس سنوي.ويعد هذا أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ يناير من العام الماضي، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 1.5% أيضا.وقد ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 13.7% على أساس سنوي في مارس، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19.2%، وتضاعف سعر البصل الأخضر بأكثر من 4 أضعاف، وقفز سعر التفاح أكثر من 55%.ونمت أسعار السلع الصناعية بنسبة 7% في مارس وسط ارتفاع أسعار النفط، لتسجل أول ارتفاع على أساس سنوي منذ أبريل من العام الماضي.وارتفعت أسعار الخدمات بواقع 7% على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 5% عن العام السابق.