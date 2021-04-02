الدبلوماسيون والأجانب يغادرون كوريا الشمالية وسط تردي الأوضاع

Photo : YONHAP News

قالت سفارة روسيا في كوريا الشمالية إن الدبلوماسيين والأجانب في بيونغ يانغ يغادرون الدولة الشيوعية بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها البلاد للتعامل مع وباء كورونا.وقالت السفارة في منشور على صفحتها على فيسبوك أمس الخميس إنه لم يتبق في كوريا الشمالية إلا 9 سفراء و4 قائمين بأعمال السفراء في بيونغ يانغ، مع إغلاق 12 سفارة من إجمالي 25 سفارة وبعثة دبلوماسية.وقالت السفارة الروسية أيضا إن عدد الأجانب في بيونغ يانغ صار أقل من 290 شخصا، حيث غادر أيضا موظفو المنظمات الدولية.وأضافت أن نزوح الدبلوماسيين والأجانب سيستمر بسبب النقص الحاد في الأدوية والسلع الضرورية، مؤكدة أنها ستواصل عملها في بيونغ يانغ رغم الظروف الصعبة.وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها منذ أواخر يناير من العام الماضي، ضمن الإجراءات الصارمة لمنع وصول فيروس كورونا إلى أراضيها.