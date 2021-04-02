مسؤول أمريكي يؤكد على أهمية التعاون بين واشنطن وسيول وطوكيو بشأن كوريا الشمالية

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أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أمس الخميس على أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في وضع السياسات الجديدة تجاه كوريا الشمالية وتنفيذها، موضحا أن حكومة واشنطن ستستمع إلى الآراء المتعلقة بهذا الشأن من الجانبين الكوري والياباني.وجاء تصريح المسؤول الأمريكي قبل يوم واحد من انعقاد الحوار الأمني الثلاثي بين واشنطن وسيول وطوكيو، وأضاف أنه سيتم بحث القضايا المتعلقة بشبكة إمدادات أشباه الموصلات وبحر الصين الجنوبي، مشيرا بذلك إلى أن القضية الصينية ستكون ضمن موضوعات الحوار الأمني الثلاثي.الجدير بالذكر أن الحوار الأمني الثلاثي يعقد اليوم الجمعة في الأكاديمية البحرية الأمريكية بمشاركة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض "جيك سالفان" ونظيريه الكوري "صوه هون" والياباني "سيغيرو كيتامورا".ويأتي عقد هذا الحوار وسط قيام الحكومة الأمريكية بوضع اللمسات الأخيرة على سياساتها الجديدة تجاه كوريا الشمالية، ولتنسيق الآراء بهذا الشأن مع حليفيها الأساسيين كوريا الحنوبية واليابان.وقال المسؤول الأمريكي إنه سيتم أيضا في الحوار تبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالحد من التسلح النووي، وإطلاق كوريا الشمالية الأخير صواريخ باليستية، ووضع فيروس كورونا في كوريا الشمالية، وتطورات العلاقات الدبلوماسية الأخيرة بين بكين وبيونغ يانغ.وقال إن هذا الحوار لن يكون النهاية بل هو بداية للمضي قدما نحو الأمام، مؤكدا على ضرورة التعاون مع كل من كوريا الجنوبية واليابان من خلال المشاركة والتنسيق في كل ما تفعله الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية.