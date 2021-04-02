استئناف البحث عن رفات الجنود في المنطقة منزوعة السلاح

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية استئناف عمليات البحث عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية داخل المنطقة منزوعة السلاح.وأوضحت وزارة الدفاع في سيول أمس الخميس أن عمليات البحث عن رفات الجنود سوف تُستأنف بدءا من يوم الاثنين القادم الخامس من أبريل في منطقة مرتفعات "رأس السهم" ضمن المنطقة منزوعة السلاح، وذلك في إطار الاستعداد لعمليات البحث المشترك المحتملة بين الكوريتين عن رفات الجنود الذين قُتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية.وتتوقع الوزارة أن ينتهي البحث عن رفات الجنود في مرتفعات "رأس السهم" خلال النصف الأول من هذا العام، وسوف توسع نطاق عملية البحث ليشمل مرتفعات "بيك ما" خلال هذا العام أيضا.وتعد مرتفعات "بيك ما" واحدة من أكثر المناطق التي شهدت سقوط قتلى خلال الحرب الأهلية الكورية، حيث بلغ عدد الذين لقوا حتفهم والمفقودين من الجنود الكوريين الجنوبيين أكثر من 960.وقد انطلقت عملية البحث عن رفات الجنود في مرتفعات "رأس السهم"، بناء على الاتفاق العسكري الذي تم التوصل إليه بين الكوريتين يوم التاسع عشر من سبتمبر عام 2018، وتم من خلالها العثورعلى 9 رفات لجنود كوريين جنوبيين حتى الآن.