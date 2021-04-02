كوريا الجنوبية تسجل 558 حالة إصالة جديدة بفيروس كورونا

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 500 حالة أمس الخميس، ولليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من احتمال عودة انتشار الوباء على نطاق واسع.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن حالات الإصابة الجديدة بلغت 558 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 104 آلاف و194، وهو أعلى رقم منذ الإبلاغ عن 561 حالة يوم التاسع عشر من فبراير الماضي.وبذلك تكون قد استمرت الموجة الثالثة من الوباء التي بدأت في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، لمدة خمسة أشهر متتالية، مما يثير القلق من احتمال تعرض البلاد لموجة رابعة من انتشار الفيروس.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 533 حالة محلية المصدر، منها 165 حالة في سيول، و156 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و22 حالة في مدينة إنتشون، و35حالة في مدينة بوسان، و10 حالات في مقاطعة كانغ وان، و8 حالات في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، و7 حالات في مدينة أولسان، و4 حالات في مقاطعة جيجو، وحالة واحدة في كل من مدينة كوانغ جو ومقاطعة جنوب تشولا.أما الـ25 حالة الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ألفا و737 حالة وفاة حتى الآن.